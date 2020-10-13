Седан Cadillac CT6 покинул российский рынок

В России завершились официальные продажи представительского седана Cadillac CT6, который присутствовал на нашем рынке всего два года. Как пишет портал Wroom.ru, российские дилеры продали все имевшиеся в наличии машины.

Напомним, Cadillac CT6 дебютировал в США в 2015 году, но до России седан добрался с большим опозданием: продажи стартовали лишь весной 2018 года. Уже в 2019 году у дилеров появился рестайлинговый Cadillac CT6 с обновленным дизайном и расширенным оснащением. Под капотом Cadillac CT6 установлен 3,6-литровый атмосферный двигатель V6, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащается системой автоматического полного привода, системой Stop&Start и тормозной системой Brembo. Такая машина стоила от 4 млн 850 тыс. рублей. А в начале этого года концерн General Motors завершил производство модели в США, соответственно, прекратились и поставки модели на российский рынок. Сейчас Cadillac CT6 продолжают выпускать в Китае и продают только на местном рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Cadillac реализовали 245 автомобилей – в 2,8 раза больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 1023 внедорожника Cadillac, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Как отмечается, лидерами продаж на протяжении первых двух кварталов были кроссоверы XT5 и XT6, однако в сентябре отмечен значительный рост спроса на флагманский внедорожник Cadillac Escalade.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».