KIA Sorento старых поколений уходят с российского рынка

Компания KIA перестанет продавать в России два старых кроссовера – Sorento второго поколения и Sorento Prime уступят место новому, «четвертому», Sorento. Устаревшие модели скоро исчезнут из российского конфигуратора марки, хотя пока к заказу доступны Sorento всех трех генераций.

Как пишет издание «Авторевю», российский рынок оказался чуть ли не единственным в мире, где «второй» Sorento прожил столь долгую конвейерную жизнь: в остальных странах эта модель ушла в отставку сразу после выхода третьего поколения в 2014 году. Дело в том, что всего за год до этого KIA и калининградский «Автотор» вложились в организацию производства Sorento по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов), и, чтобы отбить затраты, было решено продолжить производство этой модели. Следующий Sorento Prime выпускали в Калининграде только по «отверточной» технологии.

Таким образом, все шесть лет в России параллельно продавали сразу два разных Sorento, но машины на складах уже заканчиваются, и скоро в продаже останется только новый Sorento. Новинка будет доступна в 8 комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей.



KIA Sorento четвертого поколения – первая модель бренда, созданная на новой платформе N3, которая разработана специально для среднеразмерных автомобилей. Ширина нового Sorento составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

На российском рынке новый Sorento будет предлагаться с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».