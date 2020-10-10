В автопарк Москвы поступил 500-й электробус

На днях в столице на маршрут вышел уже 500-й электробус, закупленный Правительством Москвы в рамках Программы обновления наземного транспорта. Юбилейный экземпляр был собран на «НЕФАЗе», дочернем предприятии ПАО «КАМАЗ» в Башкортостане.

Напомним, что первые рабочие электробусы (а не тестовые версии), причем отечественного производства, появились на улицах города два года назад, в сентябре 2018 года. В течение 2018-2019 гг. их стало 300, в 2020 году еще 200 вышли на маршруты. В результате, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, московский парк электробусов стал крупнейшим в Европе. Для сравнения приведены данные по мировым столицам Европы: в Лондоне курсирует 300 электробусов, в Париже - 259, в Берлине - 200, в Амстердаме - 164.

Однако российская столица хочет оставаться в передовиках по этому вопросу и дальше: в 2021 году сюда планируется поставить еще 400 автобусов на электротяге, а к концу 2023 года - увеличить их число до 2300 единиц. Таким образом, с учетом трамваев на электротягу перейдет около 40 процентов наземного транспорта Москвы, а к 2030 году весь автопарк Мосгортранса планируется сделать «зеленым».

Что касается технических характеристик новинок, то на презентации «пятисотого» гости говорили, что электробусы с каждым годом становятся все более комфортными как для пассажиров, так и для водителей. Водителям электробусов нравится комфорт и эргономичность кабин, удобство управления, быстрый набор скорости, плавная остановка, а также то, что на зарядку батареи тратится всего 10-15 минут. А пассажирам пришлись по душе мягкость хода, удобный салон, возможность облокотиться на мягкие панели, низкий пол, наличие пандуса, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, медиаэкраны. А главное - вера в то, что воздух в столице с таким транспортом скоро станет чище.

За все это вместе взятое в прошлом году московские электробусы стали лауреатами национальной премии «Формула движения» в категории «Лучшее решение в области пассажирского транспорта».

Фото - М. Мишин, Пресс-служба мэра и Правительства Москвы