Российские продажи Volvo ХС60 в сентябре выросли на 11% | АВТОСТАТ

Российские продажи Volvo ХС60 в сентябре выросли на 11%

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Volvo в сентябре снизила продажи в России на 15%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Российские дилеры Volvo в сентябре реализовали 832 автомобиля, что на 15% ниже показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 4944 машины – на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в сентябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 404 единиц (+11%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Volvo начали прием заказов на обновленные версии 2021-го модельного года: седан бизнес-класса Volvo S90 и универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 и 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки volvo volvo xc60

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