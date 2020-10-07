Онлайн-марафон: Новый формат «IT-революции в автобизнесе»

«Есть у революции начало, нет у революции конца!» - эти строчки известной советской песни как нельзя лучше говорят о том, что происходит в IT-сегменте автомобильного бизнеса. Агентство «АВТОСТАТ» уже в четвертый раз приглашает всех принять участие в форуме «IT-революция в автобизнесе 2020».

Что интересного будет в этом году? Мы решили собрать и провести не просто конференцию, а целый онлайн-марафон, в котором найдется место и для традиционного конкурса решений, и для интересных докладов самых крутых «экспертных спикеров», и – впервые! – для онлайн диалога с брендами об их новинках.

27 октября в 18.00 стартует онлайн-стрим с представителями производителей и дистрибьюторов автомобилей, где будут обсуждаться IT-новинки в оборудовании автомобилей, а также в производстве и бизнес-процессах. Стрим организован при поддержке информационного партнера Авто Mail.ru.

Затем – и это тоже будет происходить впервые! – у нас запланирован ночной эфир (27 - 28 октября), в котором вы увидите много видеосюжетов о новинках 2020 года, а также видеопрезентации IT-разработчиков.

Утро 28 октября откроется традиционным конкурсом IT-решений для автобизнеса. Если вы работаете в дилерском бизнесе, продаете автомобили или пишете кейсы для их продажи - добро пожаловать на форум «IT-революция - 2020» за новыми идеями!

Информация для желающих попасть на конкурс «IT-революции»: вам стоит поторопиться с вашим решением об участии и зарегистрироваться вот здесь. У нас осталось еще несколько слотов по времени, и может быть автомобиль мир ждет именно вас и ваше идеальное техническое решение?! На нашем стриме вы получите лучшую, самую экспертную аудиторию и самое крутое жюри!

Зарегистрироваться на форум можно здесь: >>>