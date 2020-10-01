Peugeot поставит Сбербанку более 250 инкассаторских автомобилей

Компания Peugeot поставит Сбербанку 252 бронированных автомобиля для службы инкассации на базе Peugeot Expert. Первые автомобили уже переданы заказчику, сообщает пресс-служба французской марки.

Инкассаторские автомобили для Сбербанка построены на базе Peugeot Expert в вариантах длины кузова L2 (4959 мм), L3 (5309 мм) с полным и передним приводом. Все автомобили подготовлены с учетом специфических требований заказчика. Специальная окраска кузова, требуемая для бронированных версий Peugeot Expert для Сбербанка производится на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Бронированные автомобили инкассации для Сбербанка на базе Peugeot Expert оснащены дизельными двигателями 1.6 л мощностью 90 л.с. с 5-пятиступенчатой коробкой передач и 2.0 л мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатой механической трансмиссией. В зависимости от версии автомобили включают в себя регулировку руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, отопитель кабины/вентиляция, кондиционер, антиблокировочную систему с функцией распределения тормозных усилий, систему динамической стабилизации и антипробуксовочную систему, систему помощи при старте на подъеме «Hill Assist», фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, полноразмерное запасное колесо, увеличенный дорожный просвет, металлическую защиту картера двигателя.

Напомним, помимо бронированных автомобилей инкассации на базе Peugeot Expert создаются автомобили социальной и скорой медицинской помощи, пассажирские и грузопассажирские модификации, рефрижераторы и передвижные лаборатории.