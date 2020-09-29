Harley-Davidson уходит с рынка Индии

Американская Harley-Davidson объявила об уходе с рынка Индии - крупнейшего мирового рынка мотоциклов. Компания прекращает продажи и производственные операции в этой стране в рамках дополнительных мер по реструктуризации, в результате которых будут уволены примерно 70 сотрудников.

Как пишет агентство "Интерфакс", затраты, связанные с прекращением операций в Индии, как ожидается, составят порядка 75 млн долларов, а общие расходы на реструктуризацию достигнут в этом году около 169 млн долларов.

Напомним, в конце июля Harley-Davidson предупредила об изменениях в структуре бизнеса, которые приведут к уходу компании с ряда рынков и оптимизации продуктовой линейки. Компания во втором квартале, завершившемся в июне, зафиксировала первый квартальный убыток более чем за десятилетие.

Стоит отметить, что уход Harley-Davidson из Индии серьезно подрывает усилия премьер-министра Нарендры Моди по привлечению и удержанию иностранных производителей в разгар самого тяжелого экономического спада в стране за последние десятилетия. Несколько недель назад японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сообщил, что не планирует дальнейшего расширения в Индии из-за высоких налогов. Американский автопроизводитель General Motors покинул страну в 2017 году, тогда как Ford Motor, который на протяжении более двух десятилетий пытался закрепиться на этом рынке, в прошлом году договорился о передаче большинства своих активов в совместное предприятие с Mahindra & Mahindra Ltd.

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