Honda представила прототип электрического кросс-купе

Компания Honda на Пекинском автосалоне представила концептуальный кросс-купе, по мотивам которого будет выпущен серийный кроссовер для местного рынка. Тесты серийного электрокара Honda начнутся в 2021 году, а конвейерную версию новинки представят в течение двух лет. Известно, что выпускать электрокроссовер будут на мощностях совместного предприятия GAC-Honda, и со временем модель может стать «глобальной», пишет портал Motor.ru.

Отличительные черты кросс-купе Honda SUV e: concept – спортивный силуэт, небольшая площадь остекления, безрамочные двери, «внедорожный» форм-фактор и защитный пластиковый обвес по периметру кузова. Корпус подчеркнуто гладкий: нет ни зеркал, ни камер заднего вида, ни дверных ручек, ни дворников.

Фары и фонари концептуального электрокара напоминают об актуальной линейке Honda и дают понять, что прототип – не просто фантазия китайских дизайнеров марки, а воплощенный в металле ранний эскиз будущей серийной модели.

В ходе презентации концепта SUV e японский автопроизводитель сфокусировался на электронных ассистентах, которыми оснастят серийный электрокроссовер. Среди них – система полуавтономного вождения ADAS, способная анализировать обстановку вокруг автомобиля, комплекс систем активной безопасности Honda Sensing и новая информационно-развлекательная система Honda Connect.

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