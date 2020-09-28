Mercedes-Benz отзывает в России автомобили V-Class/Vito

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 18 автомобилей Mercedes-Benz V-Class/Vito, реализованных с сентября 2014-го по ноябрь 2019 года. Причиной отзыва является то, что была некорректно проведена актуализация программного обеспечения до одобренного ранее уровня разработки, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет обновлено программное обеспечение. После него улучшаются показатели выброса закиси азота, превосходящие установленные законом нормы, и достигается улучшение выбросов закиси азота в условиях реальной эксплуатации. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 45 автомобилей Mercedes-Benz V-Class и Vito, изготовленных в марте 2019 года. Причиной отзыва стали установленные подголовники задних сидений с некорректной нижней конструкцией, включая стойки подголовника. Подголовники специально сконструированы с учетом высоты и расстояния до затылка, чтобы при аварии снизить риск повреждения шеи и возникновения хлыстовой травмы. На потенциально затронутых автомобилях данная функция не может быть обеспечена, и не может исключаться повышенный риск получения травм задними пассажирами при возникновении аварии. На автомобилях подголовники задних сидений должны быть проверены и, при необходимости, заменены.

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