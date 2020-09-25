Более 1000 автомобилей Chrysler и Dodge попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 1099 автомобилей Chrysler Town&Country, Grand Voyager и Dodge Nitro, реализованных с февраля 2007 года. Причина отзыва: эмблема на водительской подушке безопасности может быть плохо закреплена или ее крепление может ослабнуть. Это может привести к тому, что в момент столкновения и срабатывания подушки безопасности они могут оказаться не закрепленными и полететь в салон, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях эмблемы вместе с ее креплением будут демонтированы до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 4 автомобиля Dodge Viper, изготовленных с января по апрель 2006 года. Причина отзыва: электронный блок управления Occupant Restraint Controller (ORC) может ошибочно дать команду на срабатывание фронтальных подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности. Такое срабатывание во время движения может оказаться неожиданным для водителя. На автомобилях должен быть заменен блок управления ORC.

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