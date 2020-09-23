BMW объявил цены на новые седан М3 и купе М4

Компания BMW объявила цены на седан BMW M3 и купе М4 нового поколения, которые поступят в продажу в апреле 2021 года. Так, стоимость BMW М4 Competition составит 6 млн 900 тыс. рублей, BMW М4 Competition M Special – 7 млн 500 тыс. рублей, BMW М4 Competition M Track – 7 млн 900 тыс. рублей. Стоимость остальных версий станет известна позднее, сообщает пресс-служба баварской марки.

В стандартную комплектацию автомобилей на российском рынке входят спортивная автоматическая коробка передач Steptronic, адаптивная подвеска М, активный задний дифференциал М, датчик дождя, динамический круиз-контроль, сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади, дизайн экстерьера BMW Individual, климат-контроль на три зоны, обогрев передних сидений. Для версии M Special доступны в том числе полная отделка кожей Merino, карбоновые вставки в интерьере и премиальная аудиосистема Harman/Kardon. Комплектация M Track делает доступными пакет M Racetrack, карбон-керамическую тормозную систему, облегченные кованые колесные диски с шинами типа полуслик и карбоновые сиденья М.

На российском рынке будут представлены BMW M3 и BMW M4 в версии Competition. Они оснащаются 8-ступенчатой коробкой передач M Steptronic. Покупателям предложат купе М4 в классическом заднеприводном варианте или с системой полного привода M xDrive, которая впервые предлагается для модели. Все BMW M3 Competition, поставляемые в Россию, полноприводные. Новая трансмиссия станет доступна с лета 2021 года. В ней предусмотрен активный задний М дифференциал, а тяга распределяется с приоритетом на задние колеса. Водитель может выбирать один из трех режимов работы: полноприводный 4WD, полноприводный 4WD Sport с акцентом на заднюю ось и 2WD для «честного» заднего привода с отключенной системой стабилизации.

Шестицилиндровый рядный двигатель с технологией M TwinPower Turbo развивает в исполнении Сompetition 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он оснащен двумя турбокомпрессорами, а также непосредственным впрыском топлива. Системы охлаждения и смазки адаптированы для использования на гоночном треке при больших перегрузках. Особый статус автомобилям придает оригинальная выхлопная система с электронно-управляемыми заслонками для максимально выразительного звучания двигателя. Последнее поколение 8-ступенчатой коробки передач M Steptronic с системой Drivelogic предлагает три программы переключения.

В стандартной комплектации на BMW M3 Competition и BMW M4 Competition устанавливаются адаптивная М подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами и рулевое управление М Servotronic с переменным передаточным отношением. Спортивные М тормоза стандартной комплектации за доплату заменят на гоночные карбоно-керамические, обладающие повышенной выносливостью.

Система динамического контроля устойчивости (DSC) наделена десятью уровнями настройки чувствительности антипробуксовочной системы М Traction Control. Водитель волен выбирать степень вмешательства электроники по своему усмотрению. Только нужно помнить, что при имеющейся мощности ничего не стоит сорвать в пробуксовку колеса с шинами класса UHP, надетыми на легкие кованые диски диаметром от 18 до 20 дюймов. Для лучшего сцепления также доступны опциональные кованые лекгосплавные диски с шинами типа полуслик.

Седан BMW M3 и купе BMW M4 выделяются безрамочной M версией монументальной решетки радиатора, развитыми колесными арками, выступающими накладками порогов черного цвета, простирающимися от передней до задней колесной арки, карбоновой крышей с аэродинамическими продольными ребрами, задним спойлером и двумя парами выхлопных труб. Для моделей доступна новая эксклюзивная палитра цветов кузова. Внешний пакет M Carbon и аксессуары BMW M Performance предлагаются в качестве опций.

Интерьер отличают специфические элементы оформления, свойственные М моделям BMW. По умолчанию ставятся сиденья M Sport с расширенной отделкой кожей Merino. Опционально их оснастят вентиляцией или заменят на гоночные ковшеобразные карбоновые сиденья M.

В оснащение автомобиля входит кнопка М Mode для прямого доступа к спортивным настройкам двигателя, шасси, рулевого управления и тормозной системы, а также – в зависимости от модели и спецификации – полного привода M xDrive, ассистента переключения передач и системы контроля тяги. Нажатием на нее водитель настраивает границы вмешательства электронных ассистентов, конфигурацию и подачу информации на дисплее комбинации приборов и проекционном дисплее. Режимы Road и Sport доступны в стандартной комплектации; дополнительный режим Track для гоночной трассы появляется при заказе опции M Drive Professional (все автомобили в России оснащены данной опцией). В него также входят M Drift Analyser, M Laptimer и M Traction Control для оценки навыков вождения на гоночной трассе. Два индивидуальных набора настроек могут быть введены в память и активируются кнопками M1/M2 на рулевом колесе.

По сравнению с автомобилями предыдущего поколения значительно расширен выбор систем помощи водителю. На BMW M3 и BMW M4 предлагаются системы предупреждения фронтальных столкновений, предупреждения о выезде с полосы движения и считывания дорожных знаков ограничения скорости. Также доступны система удержания в полосе, активная навигация, ассистент парковки с функцией запоминания траектории для последующего выезда со стоянки, проекционный дисплей.

Впервые предлагаемый для BMW M3 Competition и BMW M4 Competition пакет M Race Track снижает снаряженную массу автомобиля примерно на 25 кг. Это возможно благодаря карбоно-керамической тормозной системе M, специальным легкосплавным М дискам и ковшеобразным карбоновым сиденьям M.