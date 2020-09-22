Петербургский завод Hyundai восстанавливает объемы производства

Петербургский завод Hyundai, который по итогам первого полугодия 2020 года снизил объемы выпуска на 30% до 88 тыс. автомобилей, полностью восстановил производство и сейчас работает на полную мощность. Об этом сообщил директор производственного направления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрей Казак.

Напомним, с 10 августа предприятие вернулось к работе в три производственные смены, что позволяет ежедневно выпускать порядка 980 автомобилей. По словам Андрея Казака, производство набирает обороты: в августе с конвейера завода сошло 22,4 тысячи автомобилей, в сентябре планируется выйти на 24 тыс. машин. По итогам всего 2020 года производственный план предприятия предусматривает выпуск более 200 тыс. автомобилей, пишет агентство «Финмаркет».Напомним, в прошлом году с конвейера завода сошло 245 тыс. машин.

В настоящее время петербургский завод Hyundai выпускает седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. А в сентябре на предприятии стартовал выпуск обновленного седана KIA Rio.

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