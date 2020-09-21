Обновленный Skoda Superb получил мощные моторы и полный привод

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на две самые мощные версии рестайлинговых лифтбеков и универсалов Skoda Superb.

Как пишет издание «Авторевю», двигатель 2.0 TSI мощностью 220 л.с. сочетается с 6-ступенчатым преселективным «роботом» DSG и передним приводом. Такой Superb может разогнаться до 100 км/ч за 7,0 с, максимальная скорость – 247 км/ч. Цены начинаются от 2 млн 577 тыс. рублей за лифтбек и от 2 млн 695 тыс. рублей за универсал.

А на вершине гаммы находится модификация с 280-сильным мотором 2.0 TSI, 6-ступенчатым «роботом» и полным приводом с муфтой на задней оси. С этим силовым агрегатом Superb способен набрать «сотню» за 6,0 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Такой лифтбек стоит от 2 млн 926 тыс. рублей, а универсал – от 3 млн 031 тыс. рублей.

Таким образом, формирование российской гаммы Skoda Superb завершено. Модель предлагается с бензиновыми двигателями объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 150 л.с. до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7.

Напомним, отличительными чертами дизайна экстерьера обновленного Superb стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где вместо привычного логотипа бренда теперь размещена крупная надпись Skoda. Хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель. Интерьер обновленного Superb получил декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой.

Впервые на модели Skoda доступна инновационная система освещения, которая входит в базовое оснащение комплектации Style. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней Superb может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Среди новшеств стоит также отметить опциональную систему бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. В зависимости от комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе Simply Clever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».