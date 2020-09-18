Группа PSA и Fiat Chrysler изменили условия планируемого слияния

Группа PSA и Fiat Chrysler (FCA) изменили условия планируемого слияния с целью экономии денежных средств, а также повысили уровень обещанных сокращений расходов во время пандемии.

Как пишет агентство Reuters, две компании, намеревающиеся объединиться в Stellantis, который станет четвертым по величине автопроизводителем в мире, сделали совместное заявление, согласно которому FCA сократит до 2,9 млрд евро (3,4 млрд долларов) денежную часть специальных дивидендов в размере 5,5 млрд евро, которые акционеры получат в соответствии с условиями соглашения, подписанного в прошлом году.

Французская PSA, в портфель брендов которой входят, помимо прочих, Citroen и Opel, в свою очередь, отложит запланированное выделение в отдельную компанию своей доли в 46% в производителе запчастей Faurecia до окончания слияния и распространит ее на всех акционеров новой группы. Рыночная капитализация Faurecia составляет около 5,9 млрд евро.

“Поправки сохраняют баланс первоначального соглашения”, - говорится в совместном заявлении компаний, в котором также сказано, что собственность Stellantis, как и планировалось, будет разделена 50/50 между нынешними акционерами Peugeot и Fiat Chrysler.

По словам источников, цель изменений - укрепить структуру баланса обеих компаний после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и обеспечить, чтобы слияние произошло как можно скорее.

Как сообщалось ранее, завершение процесса слияния Группы PSA и Fiat Chrysler (FCA) ожидается в первом квартале 2021 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая получение одобрений акционеров в ходе соответствующих внеочередных общих собраний, а также выполнение антимонопольных и других нормативно-правовых требований.

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