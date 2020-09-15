Lamborghini выпустил 10-тысячный суперспорткар Aventador

Компания Automobili Lamborghini 10-тысячный суперспорткар Aventador с двигателем V12. Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода в Сант-Агата-Болоньезе спустя 9 лет с момента начала производства модели.

Как сообщает пресс-служба Automobili Lamborghini, экстерьер 10-тысячного Aventador SVJ Roadster выполнен в сером цвете Grigio Acheso с красной ливреей Rosso Mimir. Салон модели выполнен в красном Rosso Alala и черном цветах по программе персонализации Ad Personam. Юбилейный автомобиль отправится в Таиланд.

Напомним, появление модельного ряда Aventador ознаменовал дебют суперкара Aventador LP 700-4 в версии купе в 2011 году. Инновационный карбоновый монокок суперспорткара, созданный на заводе в Сант-Агата-Болоньезе, имеет монолитную конструкцию: кокпит, пол и крыша модели являются единым целым элементом. Aventador LP 700-4 получил двигатель V12 мощностью 700 л.с. при 8250 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 секунды, максимальная скорость составляет 350 км/ч. Модель оснащается роботизированной коробкой передач ISR.

В ноябре 2012 года компания Automobili Lamborghini представила версию Aventador с кузовом родстер. Крыша модели состоит из двух секций, полностью выполненных из углепластика с применением таких технологий, как RTM и Forged Composites, которые позволяют создать ультралегкую конструкцию и запоминающийся силуэт суперспорткара. Конструкция задней стойки была изменена, чтобы создать подходящую опору для съемной крыши, разместить автоматическую систему безопасности водителя и пассажиров, а также обеспечить достаточную вентиляцию моторного отсека.

На Женевском автосалоне 2012 года была представлена новая модификация Aventador J – «открытого» спортивного суперкара, салон и кузов которого сливаются воедино. В 2016 году была представлена версия Aventador Miura Homage – специальная серия Aventador Coupé, вдохновленная моделью Miura, создана по программе персонализации Ad Personam и выпущена лимитированной серией в 50 экземпляров. Также в 2016 году дебютировал новый Lamborghini Aventador S, который получил 12-цилиндровый атмосферный двигатель с рабочим объемом 6,5л, развивающий мощность 740 л.с., превышающую мощность предшествующих моделей на 40 л.с. В 2018 году в модельному ряду марки появилась версия Aventador SVJ, которая была выпущена ограниченной серией в 900 экземпляров.

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