Обновленный Suzuki Swift добрался до Европы

Компания Suzuki представила в Европе обновленный Swift, который дебютировал на японском рынке еще весной. Однако машины для Европы хоть и поступают с японского завода, но имеют свои особенности. Впрочем, внешности это не касается: рестайлинг принес хэтчбеку для всех рынков только новую решетку радиатора с большим хромированным «брусом» по центру и иные колеса, пишет издание «Авторевю».

Отныне все Suzuki Swift для Европы будут гибридными. Правда, речь идет лишь о самых простых электрических надстройках со стартер-генератором, которые прежде предлагались за доплату. Причем из-за перехода на тотальную гибридность пришлось отказаться от литровой турботройки, с которой электродовесок пока не совместим.

Базовый четырехцилиндровый атмосферник 1.2 модернизирован: теперь у него комбинированный впрыск и электрический фазовращатель на впуске. Но чтобы вписаться в ужесточенные эконормы Евро 6, мотор пришлось задушить: отдача снижена с 90 л.с. и 120 Нм до 83 л.с. и 107 Нм. Дополнительные 3 л.с. и 50 Нм дает 12-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом. Емкость тяговой батареи увеличена с 3 А∙ч до 10 А∙ч.

Этот электродовесок помогает только во время трогания и в первые секунды движения, однако его вклад совсем скромный: до 100 км/ч такой Swift с вариатором разгоняется за 12,2 с. Хэтчбек с базовой «механикой» чуть быстрее, а еще с тремя педалями по-прежнему можно заказать полный привод (с муфтой на задней оси).

Особняком стоит Suzuki Swift Sport, который стал «мягким» гибридом еще весной, до рестайлинга семейства. У него более сложный 48-вольтовый электродовесок с инвертором под сиденьем пассажира, а ременный стартер-генератор выдает уже 14 л.с. и 53 Нм. Однако бензиновый турбомотор 1.4 Boosterjet тоже перенастроен: было 140 л.с. и 230 Нм, стало – 129 л.с. и 235 Нм. В итоге потяжелевший Sport-хэтчбек с «механикой» разгоняется до 100 км/ч на секунду дольше дореформенной машины: 9,1 с. Максимальная скорость прежняя: 210 км/ч.

Кроме того, обновленный Swift уже «в базе» имеет адаптивный круиз-контроль, появилась более современная медиасистема, а гамма цветов кузова стала шире. У европейских дилеров такие хэтчбеки должны появиться до конца сентября. Но до российского рынка нынешний Suzuki Swift так и не добрался.

А какие модели точно появятся на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».