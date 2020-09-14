Foton готовит два новых пикапа

Китайская компания Foton специализируется на грузовиках, но в модельном ряду есть и пикапы. До сих пор это были наследники древних Isuzu и различные версии собственной модели Foton Tunland, которую одно время пытались поставлять в Россию. Однако вскоре гамма пикапов будет значительно расширена: на автосалоне в Пекине, который откроется в конце сентября, компания представит сразу две новые модели, пишет издание «Авторевю».

Первый дебютант называется Foton General: на местном рынке он должен появиться в ноябре, поэтому уже опубликованы его фотографии и базовая информация. General станет развитием среднеразмерной модели Tunland, но снаружи он бесстыдно мимикрирует под американский Ford F-150. На выбор предложат бензиновую турбочетверку 2.0 и турбодизели объемом 2,0 и 2,5 л. Пока объявлены только мощность бензинового двигателя (238 л.с.) и максимальный крутящий момент 2,0-литрового дизеля (390 Нм). Коробка передач – 8-ступенчатый «автомат» ZF.

Вторая новинка пока не имеет названия и засвечена только в виде скетча. Это полноразмерный пикап, который будет одноклассником Ford F-150. В основу ляжет новая платформа P4, а под капотом ожидается турбодизель объемом 3,8 л с 48-вольтовым стартер-генератором и 9-ступенчатым «автоматом». Такой пикап станет самым дорогим и роскошным в гамме компании Foton, но срок выхода на рынок пока не утвержден.

А какие модели точно можно ждать на российском рынке до конца 2020 года? Подскажет «Календарь новинок».