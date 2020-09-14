Опубликованы «живые» фотографии салона новых Renault Logan и Sandero

В интернете опубликованы фотографии салона третьего поколения бюджетных моделей Dacia Logan и Sandero, который представлены в России под брендом Renault. Смена платформы позволила уйти от архаичной конфигурации интерфейса, пишет «Российская газета».

Торпедо новых Logan и Sandero получило прямоугольные дефлекторы воздуховодов – такая тенденция уже была замечена на бразильской спецификации Renault Duster. Графика приборной панели осталась верна стилистике, но был изменен цвет – оранжевый уступил место белому, исчез третий «колодец», и теперь между спидометром и тахометром есть информационный мультирежимный дисплей.

На центральной консоли расположен «парящий» экран мультимедийной системы, под ним - дефлекторы обдува, ниже – блок управления климатом в виде трех шайб, между которыми расположены клавиши активации системы рекуперации, подогрева сидений, кондиционера и так далее.

Напомним, ранее круппа Renault опубликовала фотографии седана Logan, а также хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway третьего поколения. Официальная премьера автомобилей состоится 29 сентября 2020 года.

От предшественника новый Renault Sandero, как и седан Logan, можно отличить благодаря более покатому лобовому стеклу и совершенно другой передней оптике с Y-образными светодиодными элементами в фарах и круглыми противотуманками. «Высокая» версия Sandero получила хромированную надпись Stepway под радиаторной решеткой, защитную пластину днища спереди и более рельефный капот.

Автомобили Logan и Sandero нового поколения разработаны на упрощенной модификации модульной платформы CMF-B альянса Renault-Nissan, которая стала базой для Renault Clio, кроссовера Captur и Nissan Juke для европейского рынка.

Напомним, в России с 2014 года продаются модели Renault Logan и Sandero второго поколения, которые два года назад прошли легкий рестайлинг. Среди основных отличий обновленных моделей значатся, в частности, более современная головная оптика и оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера. Кроме этого, одним из ключевых элементов экстерьера стали светодиодные дневные ходовые огни с характерной С-образной формой. Также изменения во внешнем виде затронули фальш-решетку радиатора, новый бампер и противотуманные фары.

Что касается интерьера, то на обновленные Logan и Sandero устанавливается новое рулевое колесо. Изменения претерпела и задняя центральная консоль с подстаканником: диаметр держателя был увеличен до 75 мм, а его глубина – до 70 мм. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

Обновленные Logan и Sandero оснащаются теми же моторами и коробками передач, что и предшественники: это три двигателя объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.), которые работают в паре с механической или автоматической трансмиссией.