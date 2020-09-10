Subaru рассказала о новинках для российского рынка

Компания Subaru планирует привезти в Россию в следующем году несколько новинок. Так, в первой половине 2021 года на российском рынке появится обновленная версия кроссовера XV, сообщил порталу Autonews.ru представитель японского бренда. Чем автомобиль будет отличаться от дорестайлинговой модели, пока неизвестно.

Кроме того, в середине 2021 года Subaru планирует представить в России новое поколение вседорожного универсала Outback. Напомним, Subaru Outback шестого поколения построен на новой глобальной платформе Subaru Global Platform, а его внешность разработана в рамках дизайнерской концепции бренда «Dinamic X Solid». Что касается интерьера, основной акцент сделан на новый монитор аудиосистемы, обладающий рекордной для сегмента диагональю 11,6 дюйма и расположенный вертикально. Объем багажного отсека со сложенными сиденьями второго ряда составляет 2144 л. Клиренс увеличился с 213 мм до 220 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 3359 автомобилей, что на 27% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.