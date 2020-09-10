В России продан 2,5-тысячный автомобиль Suzuki с двигателем Boosterjet

Компания «Сузуки Мотор Рус» реализовала в России 2,5-тысячный автомобиль с турбированным двигателем Boosterjet. На российском рынке Suzuki предлагает автомобили с турбодвигателями К14С-DITC серии Boosterjet объемом 1,4 л с непосредственным впрыском топлива, способные развивать мощность 140 л.с. при 220 Нм, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, первая модель Suzuki с турбированным двигателем Boosterjet появилась в России в 2016 году. Это была Suzuki Vitara S, продававшаяся вплоть до 2019 года. Теперь же на российском рынке продается обновленная Vitara с двумя вариантами двигателей: турбодвигателем 1.4 Boosterjet и атмосферным мотором объемом 1.6 л.

С 2016 года и по настоящее время двигатели Boosterjet, собираемые на заводах в Японии и поступающие для дальнейшей сборки автомобиля на завод в Венгрию, устанавливаются, помимо компактного кроссовера Vitara, также на автомобиль SX4.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.



