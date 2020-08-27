Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей А-Класса | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей А-Класса

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Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей А-Класса

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Компания  «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 329 автомобилей Mercedes-Benz А-Класса, реализованных в 2018-2020 годах. Причиной отзыва является вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC и CLS, реализованных в 2019-2020 годах. Причиной отзыва стала возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех автомобилях должны быть проверены и, при необходимости, откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 16246 легковых автомобилей и внедорожников, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки mercedes-benz mercedes-benz a-class

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