MINI может отказаться от кабриолета Cooper Convertible

Компания MINI планирует снять с конвейера кабриолет Cooper Convertible после почти 20 лет производства. Производство модели текущего поколения по плану завершается в феврале 2024 года. Вероятно, тогда же будет собран и последний кабриолет, пишет портал Motor.ru.

В прошлом году MINI удалось продать чуть более 4 тыс. кабриолетов в США – на 25% меньше, чем годом ранее. Таким образом, отказ от модели связан с падением спроса и модой на кроссоверы и внедорожники. Еще одна причина, по которой MINI может остаться без кабриолета, – нехватка ресурсов, требуемых на разработку модели.

MINI Cooper Convertible предлагается в трех модификациях: стандартной Cooper и «заряженных» Cooper S и John Cooper Works. Последний приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым «твин-турбо» мощностью 231 л.с. С места до 60 миль (96,5 км) в час такой кабриолет разгоняется за 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Пару двигателю на кабриолете составляет безальтернатичный 8-ступенчатый «автомат».

Цены в США стартуют с 27 тыс. долларов, в Великобритании – с 20 тыс. 630 фунтов стерлингов, что равно примерно 2 млн рублей по сегодняшнему курсу. Стоимость «топового» Convertible со всеми возможными опциями превышает отметку в 40 тыс. долларов или почти 3 млн рублей. В России MINI Convertible официально не представлен.