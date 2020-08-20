Mercedes-Benz X-Class вновь попал под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1 пикапа Mercedes-Benz X-Class, реализованного в апреле 2018 года. Причиной отзыва является то, что в результате производственной ошибки не была активирована система SCR (Selective Catalytic Reduction). В случае ошибки предельно допустимые значения ОГ могут быть превышены. При этом индикация контрольной лампы двигателя будет отсутствовать, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобиле будет активирован насосный модуль системы нейтрализации ОГ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1062 пикапов Mercedes-Benz X-Class, реализованных с января 2018 года по декабрь 2019 года. Причина отзыва: руководство по эксплуатации содержит некорректную информацию по максимальным значениям нагрузки на крышу. В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм. На автомобилях должно быть заменено или актуализировано руководство по эксплуатации.

Кроме того, ранее в этом месяце под отзыв попали 9 пикапов Mercedes-Benz X-Class, реализованных с апреля по сентябрь 2018 года. Причиной отзыва стала дополнительная функция для стабилизации прицепа – Trailer Stability Assist (TSA). В рамках дооборудования тягово-сцепными устройствами она могла быть не установлена. А это уже приводит к тому, что при эксплуатации автомобиля с прицепом она будет попросту недоступна. На этих транспортных средствах должен быть заменен блок управления ESP для обеспечения функционирования системы TSA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020-го компания Mercedes-Benz завершила производство пикапа Х-Class, поскольку он был нишевым продуктом и пользовался спросом только на некоторых рынках - например, в Австралии и Южной Африке.

Напомним, в России Mercedes-Benz X-Class появился весной 2018 года и с того момента в стране было продано 810 экземпляров этой модели, в том числе 547 машин в 2019 году. В настоящее время этот пикап еще доступен у официальных дилеров.

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