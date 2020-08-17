КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск | АВТОСТАТ

КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск

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КАМАЗ ушел в корпоративный отпуск

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КАМАЗ сегодня приостановил производство автомобилей в связи с проведением корпоративного отпуска, который продлится до 30 августа. Это вторая половина отпуска, предоставленного работникам предприятия в 2020 году. Производство основной продукции, приостановленное на период двухнедельного корпоративного отпуска, будет запущено 1 сентября, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, в июле КАМАЗ выпустил 3484 грузовых автомобиля (+93%), а всего с начала года – 20131 машину (+21%). Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом месяце КАМАЗ увеличил продажи в России на 14,5% до 2504 грузовиков. По итогам семи месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 14242 единицы техники (-4,9%).

Кроме производства и рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство грузовые автомобили простои камаз

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