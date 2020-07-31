ТОП-10 дизельных автомобилей в 1 половине 2020 года | АВТОСТАТ

ТОП-10 дизельных автомобилей в 1 половине 2020 года

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ТОП-10 дизельных автомобилей в 1 половине 2020 года

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Согласно оценке экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года на российском рынке было продано 48,9 тыс. дизельных автомобилей, что на 21,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом аналитики отмечают, что доля автомобилей, оснащенных дизельным двигателем, в первом полугодии увеличилась с 8% до 8,2%.

На первом месте в текущем году идет Volkswagen Tiguan, дизельная версия которого с января по июнь разошлась тиражом в 2 995 экземпляров. На второй позиции - Toyota Land Cruiser Prado (2 917  шт.), на третьей – BMW X5 (2 642 шт.). Четвертую строчку удерживает Hyundai Santa Fe (2 416 шт.), на пятой – Renault Duster (2 370 шт.).

В ТОП-10 дизельных автомобилей за отчетный период также входят KIA Sorento Prime (2 335 шт.), Mitsubishi Pajero Sport (2 232 шт.), BMW X7 (2 069 шт.), полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (1 782 шт.) Замыкает рейтинг BMW X3 (1 592 шт.).

Отметим, что вся первая десятка состоит исключительно из представителей сегмента SUV.

, источник: АВТОСТАТ

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