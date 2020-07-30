АВТОВАЗ выкупил долю GM в СП за 471,8 млн рублей

АВТОВАЗ выкупил 50-процентую долю General Motors в совместном предприятии GM-АВТОВАЗ за 471,8 млн рублей (6,5 млн долларов), говорится в отчетности компании за 2019 год. Сумма сделки оказалась в разы меньше, чем Европейский банк реконструкции и развития выручил за значительно меньшую долю в 2012 году, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, в декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. Таким образом, Niva становится вторым полноприводным внедорожником в семействе LADA. Компания намерена и далее развивать его продажи, которые теперь организованы в самой большой дилерской сети России, насчитывающей более 300 центров продаж и обслуживания.

В июле 2020-го АВТОВАЗ запустил производство и продажи внедорожника Niva под маркой LADA. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип LADA в виде трехмерной ладьи. Стоимость модели начинается от 726 тыс. рублей в базовой комплектации Classic. Для LADA Niva предлагаются обогрев ветрового стекла и передних сидений, системы «ЭРА-Глонасс» и ABS, камера заднего вида, датчики парковки, подушки безопасности. В исполнении Off-road стоимостью от 812 тыс. рублей оснащение внедорожника дополняют шноркель, внедорожные шины и пластиковый обвес.

«Целесообразность получения внедорожника Niva в портфель LADA связана с возможностью имиджевого разделения двух моделей ‒ 4х4, как более утилитарного и бескомпромиссного внедорожника, и Niva, как более комфортного автомобиля. С учетом ценового позиционирования последнего, полагаю, АВТОВАЗ сможет более активно конкурировать в сегменте Renault Duster и ему подобных. Именно поэтому перевод внедорожника Niva в бренд LADA нужен АВТОВАЗу для увеличения возможной аудитории и расширения своего модельного ряда», – комментирует управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

По итогам первого полугодия 2020 года на российском рынке было реализовано 8027 внедорожников Niva, что позволило модели войти в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в нашей стране.

Сколько сейчас может стоить трехлетний внедорожник Niva (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».