Автомобили Toyota Prius попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 24 июля объявила об отзыве 26 автомобилей Toyota Prius, изготовленных в период с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015 года. Причина отзыва: регулярное вождение в определенных высоко-нагруженных условиях (например, почти полное нажатие педали акселератора при начале движения и последующее полное нажатие педали) может вызвать высокие термические нагрузки в отдельных транзисторах ИСМ и со временем привести к их повреждению. Это может вызвать индикацию различных предупреждающих ламп и предупреждающих сообщений на приборной панели, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения ЭБУ распределения питания. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже вторая отзывная кампания для гибридных автомобилей Toyota Prius в этом году. Так, в марте под отзыв попали 224 автомобилей этой модели, изготовленных с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года. Причиной отзыва стала система оповещения о не пристегнутом ремне безопасности водителя. Из-за особенностей производства электрических контактов системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенных в замке ремня безопасности, существует вероятность износа контактов и их замыкания продуктами износа при длительной эксплуатации автомобиля. При возникновении такой ситуации сигнальная лампа, информирующая о непристегнутом ремне безопасности водителя, не будет выключаться даже в том случае, если ремень безопасности корректно пристегнут. На всех автомобилях должна быть выполнена замена замка для ремня безопасности водителя.

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