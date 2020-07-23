Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Alphard получили противоугонный идентификатор Т-Mark

Компания «Тойота Мотор» продолжает повышать защиту модельного ряда от угона. Теперь к моделям Toyota Camry и RAV4, которые оснащены уникальным противоугонным идентификатором T-Mark с декабря 2019 года, присоединились Toyota Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Alphard. Все эти модели, выпущенные с января 2020, также получили продвинутый защитный комплекс, лишающий угон экономического смысла, сообщает пресс-служба японской марки.

Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark представляет собой специальные микроточки из пленки с лазерной печатью, которые содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру. Его можно увидеть, только используя 60-кратное увеличение с помощью портативного микроскопа или отделив одну из точек и применив обычный микроскоп. Онлайн-сервис www.toyota.ru/security на сайте позволяет проверить PIN-код и получить достоверную информацию об автомобиле, включая его VIN-номер, модели двигателя и трансмиссии, комплектацию, а также цвета интерьера и экстерьера. До 10 тысяч таких микроточек диаметром 1 мм наносятся на кузов и узлы автомобиля согласно схеме размещения, известной только автопроизводителю, что исключает возможность подделки всех точек противоугонного идентификатора.

Возможность быстрой проверки данных автомобиля и установления его настоящей истории и параметров при покупке на вторичном рынке радикально снижает вероятность приобретения ранее похищенного автомобиля и позволяет специалистам следственных органов более эффективно проводить криминалистическую экспертизу.

До конца года уникальную защиту получат все автомобили модельного ряда Toyota. Как отмечается, наличие уникального противоугонного идентификатора T-Mark позволяет владельцу автомобиля воспользоваться специальными преимуществами при оформлении страховки в ведущих компаниях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года продажи среднеразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado составили 5698 единиц (-12%). На Toyota Land Cruiser 200 остановили свой выбор 2652 покупателей (-15%). Минивэн бизнес-класса Toyota Alphard с начала года разошелся в количестве 420 экземпляров, что на 9% выше показателя годичной давности.

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