Более 250 кроссоверов Jeep Cherokee попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» 22 июля объявила об отзыве 253 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с июня 2014 года по настоящее время. Причина: узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU. При этом крутящий момент перестает подаваться на колеса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK. Все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с автомобилем, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB), чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста – стояночный тормоз. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 46 кроссовеоов Jeep Compass, реализованных с июня 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стали стеклоочистители лобового стекла, которые могли быть изготовлены с неправильно сформированным шлицевым соединением в месте крепления к приводному валу. Это, в свою очередь, может повлечь срыв шлицов и привести к их ненадлежащей работе. В итоге все это грозит ухудшением видимости через лобовое стекло. На этих автомобилях требуется увеличить затяжку гайки крепления поводка щетки стеклоочистителя к его приводному валу.

По итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 653 внедорожника, что на 34% меньше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Jeep Grand Cherokee.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июня 2020 года марка Jeep начала сотрудничество с маркетплейсом Сберавто. Теперь приобрести внедорожник этой американской марки можно в любом регионе России, даже там, где нет официального дилерского центра Jeep. При покупке через Сберавто автомобиль доставят до дома клиента: доставка «до двери» будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города). Данные условия распространяются на весь модельный ряд марки – от компактного кроссовера Jeep Renegade до внедорожника Jeep Wrangler.

В каких городах есть дилерские центры Jeep, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».