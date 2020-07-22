В России начнется выпуск тягача Mercedes-Benz Actros в исполнении Euro-6

Предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» в Набережных Челнах выпустило первый грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros в исполнении Euro-6. В настоящее время модель проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе текущего года, а уже в ноябре запланирован запуск серийного производства, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Как отмечается, запуск Mercedes-Benz Actros в исполнении Euro-6 позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы, за использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже.

Седельный тягач в исполнении Euro-6 оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471 нового поколения мощностью 449 л.с., с системой впрыска топлива X-Pulse. Для соответствия экологическому классу 6 усовершенствован процесс сгорания топлива и система нейтрализации отработавших газов. Основной компонент системы – SCR-катализатор (катализатор с селективным каталитическим восстановлением), который снижает концентрацию оксидов азота NОх путем впрыска реагента AdBlue. Главной особенностью новой технологии является дизельный сажевый фильтр (DPF – Diesel Particular Filter), предназначенный для улавливания твердых частиц в отработавших газах. Это означает, что выбросы вредных веществ существенно сократились по сравнению с экологическим классом 5, а именно: выбросы твердых частиц (сажи) на 66%, углеводородов на 72% и оксидов азота на 80%.

Напомним, в мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация специнвестконтракта стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. «Даймлер КАМАЗ Рус» обеспечит производство новых грузовиков Mersedes Benz на площадке в Набережных Челнах. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.

Так, в марте 2016 года Daimler и КАМАЗ начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв.м. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие «Даймлер КАМАЗ Рус» совместно с Daimler AG – за организацию производства. В мае 2019 года в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Управлять данным производством будет совместное предприятие двух компаний «Даймлер КАМАЗ Рус». Общий объем инвестиций в создание завода каркасов кабин составил более 14 млрд рублей. Мощность завода составляет 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин поставляются на сборочный конвейер КАМАЗа и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволил обеспечить создание 700 новых рабочих мест.

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