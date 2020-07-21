Faurecia инвестирует более 400 млн рублей в предприятие в ОЭЗ «Тольятти»

Компания «Форесия Автомобильные Решения» (входит в Faurecia), выпускающая автомобильные сиденья и комплектующие к ним, до 2025 года намерена инвестировать в производство на территории ОЭЗ «Тольятти» 410 млн рублей и создать 513 рабочих мест. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия будет АВТОВАЗ. Об этом сообщил директор «Форесия Автомобильные Решения» Александр Арцыбашев.

По его словам, первый этап производства начнется в январе 2021 года, будет создано около 100 рабочих мест. Остальные рабочие места будут открыты к лету следующего года, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти». Как отмечается, для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к энергоресурсам и т.д.

Компания Faurecia, пришедшая на рынок России в 2006 году, работает в тесном сотрудничестве со своими заказчиками, глобальными партнерами, такими как Volkswagen, Ford, Renault, Nissan, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Hyundai, а также российским автогигантом АВТОВАЗ. Faurecia имеет 6 производственных площадок в Калуге, Тольятти, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на которых производятся автомобильные сиденья и детали интерьера.

Основанная в 1997 году, группа Faurecia стала крупным игроком в мировой автомобильной промышленности. Компания производит: бамперы, сиденья, двери, компоненты изоляции салона и выхлопные трубы для большинства крупнейших мировых автопроизводителей. Группа опирается на производственную сеть, включающую производственные площадки в 37 странах мира, а также обладает научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой. Количество сотрудников по всему миру составляет 115,5 тыс. человек.

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