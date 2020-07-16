Changan наладит выпуск кроссоверов CS75 FL в Белоруссии

Кроссовер Changan CS75 FL должен стать второй моделью, которая компания начнет выпускать в Белоруссии. Соответствующее Одобрение типа транспортного средства выдано Госкомитетом по стандартизации Республики Беларусь. Согласно ОТТС, автомобиль будут оснащать турбированным двигателем 1.8 мощностью 150 л.с. в паре с 6-диапазонным «автоматом». Действовать документ будет до 25 мая 2021 года, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, производство автомобилей Changan на белорусском заводе «Юнисон» началось в июне 2020-го. Первой моделью Changan, которая появилась на конвейере предприятия, стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus. И как заявлялось, в дальнейшем планируется расширять линейку выпускаемых автомобилей Changan, причем в планах завода наладить производство не только автомобилей с бензиновым двигателем, но и электрокаров. Автомобили Changan белорусской сборки поставляются в том числе и на российский рынок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогамм первого полугодия 2020 года российские дилеры Changan реализовали 2234 автомобиля, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 Plus с показателем 1283 проданных машин. Полноприводный внедорожник Changan CS75FL, массовые продажи которого стартовали в апреле 2020 года, по состоянию на конец июня нашел 345 покупателей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».