Какие бренды нарастили долю рынка в 2020 году?

В условиях общего падения автомобильного рынка некоторые бренды нацелили свою стратегию на захват рынка. Кто же смог увеличить свою долю в условиях снижения спроса на автомобили?

В первом полугодии 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 23% по отношению к первому полугодию 2019 года и составили 635 959 шт*.

При этом концерн «Avtovaz-Renault-Nissan-Mitsubishi» смог увеличить долю на рынке на 2,7% по сравнению с январем-июнем 2019 года и занять почти 40% (39,6%) российского рынка. Свой вклад в данный результат внесли бренды: LADA (+1,5%), Niva (+1,5%) и Renault (+0,4%). Компания KIA сумела увеличить свою долю на 0,3% и теперь занимает почти 14% рынка (13,9).

Volkswagen Group добавил 0,3% рынка за счет Skoda. Lexus помог TOYOTA Group нарастить долю рынка на 0,6%. Haval увеличил долю рынка на 0,7%, Mazda – на 0,5%, Changan – на 0,3%. УАЗ улучшил свое положение на рынке, прибавив к доле 0,1%. На такую же величину удалось расширить свое присутствие на рынке также маркам Geely, Chery, Suzuki. Остальные группы и бренды «потеснились» и освободили место на рынке.

В чем причина перераспределения долей среди брендов? В первую очередь, на поведение покупателей оказала большое влияние весенняя ситуация «самоизоляции». Многие россияне отложили решение о покупке нового автомобиля до «прояснения ситуации с пандемией». И даже те, кто собирался приобрести автомобиль, не смогли его купить во втором квартале текущего года. В этом случае уже сыграла свою роль маркетинговая политика компаний. Насколько быстро бренды смогли предоставить доступ к своим авто в условиях «повальной удалёнки» - настолько им удалось привлечь покупателей.

Полный список официальных дилеров различных брендов по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

*по данным АЕБ