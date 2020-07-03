Hyundai отзывает в России автомобили i30

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об отзыве 9 автомобилей Hyundai i30 (FD), изготовленных с 7 ноября 2006-го по 14 декабря 2010 года. Причиной отзыва является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена установка комплекта реле. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Стоит отметить, что ранее по той же причине под отзыв попали 47653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005-го по 14 мая 2011 года.

Напомним, на данный момент семейство Hyundai i30 представлено в России исключительно «заряженной» N-версией. Хот-хэтч оснащен 2,0-литровой турбированной «четверкой», доступной в двух стадиях форсировки: 250 и 275 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Что касается ближайших новинок Hyundai в России, то в октябре 2020-го в продажу поступит седан Elantra нового поколения, а в ноябре – абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».