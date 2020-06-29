Названы автомобили сегмента Е с лучшей остаточной стоимостью

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили модели сегмента Е, которые меньше теряют в цене.

Как показало проведенное исследование, среди таких машин наилучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2020 года имеет Porsche Panamera. Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2017-го) показатель Residual value у данной модели в среднем составляет 81,95%. Это соответствует потере первоначальной цены на уровне 18%.

В тройку лидеров здесь вошли еще два представителя немецкого автопрома – BMW 5 Серии и Audi RS6, у которых индекс остаточной стоимости составил 79,78% и 79,06% соответственно.

При этом больше других в сегменте Е (среди моделей, принявших участие в исследовании) теряет в цене Audi A6. Как показывает исследование, индекс остаточной стоимости этого седана в возрасте трех лет равен 58,12%, т.е. потеря первоначальной цены составляет около 42%.

О том, какую остаточную стоимость имеют другие автомобили, можно узнать здесь.