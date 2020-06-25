Audi отзывает в России более 150 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» 23 июня объявила об отзыве 157 автомобилей Audi A8, Q7 и Q8, реализованных в период с 2019 по 2020 год. Причиной отзыва является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проверена дата изготовления трубки трансмиссионного масла и, при необходимости, произведена ее замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в апреле компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2016 по 2020 годы. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму выполнено не в соответствии с требованиями. Возможно нарушение в работе рулевого управления. В этом случае не гарантировано сохранение управляемости автомобилем. В комбинации приборов не загорается контрольная лампа, свидетельствующая о возможной неисправности. На автомобилях будет выполнена замена резьбового крепления промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму.

Кроме того, в апреле под отзыв в России подпали 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стало возможное возникновение трещин на поперечине спинки переднего сиденья. Как следствие, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины. Повреждение жгута проводов выявляется во время диагностики. На автомобилях должна быть проведена проверка и, при необходимости, замена рамы спинки левого сиденья.

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