Geely раскрыла подробности о новом Atlas Pro для России

Компания Geely планирует начать продажи в России кроссовера Geely Atlas Pro во втором квартале 2021 года. Производство модели будет налажено на белорусском заводе «БелДжи», что позволит установить на новинку адекватную цену. Об этом рассказал менеджер представительства Geely Motors по продукту и сертификации Максим Иванов. По его словам, Atlas Pro получит электромотор на задней оси – новую для Geely технологию полного привода.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Geely Atlas Pro уже получил ОТТС, в котором предусмотрен единственный мотор – это «турботройка» 1.5 на 177 л.с., развивающая момент в 255 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов. Сочетаться от может с 6-скоростным «автоматом» Aisin, 6-ступенчатой «механикой» Getrag или 7-диапазонным «роботом» Ningbo с двумя сцеплениями мокрого типа. Именно последний будет работать в связке с полным приводом. В Китае у машины есть также турбодвигатель 1.8, форсированный до 184 л.с.

С точки зрения размеров автомобиль длиннее обычного Atlas на 25 мм (4544 мм) и выше на 19 мм (1713 мм). Ширина и колесная база остались прежними – 1831 и 2670 мм. Подвески у него независимые, передняя – типа Макферсон, задняя – пружинная, многорычажная. Руль – с электроусилителем, все тормозные механизмы – дисковые. Для колес предусмотрены два типоразмера: 225/65 R17 и 225/60 R18.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Geely планирует привезти в Россию новый купе-кроссовер FY11. При этом новинка выйдет на российский рынок под другим названием, которое в компании пока не раскрывают. На начальном этапе FY11 будет поставляться из Китая, однако в дальнейшем при наличии спроса и экономической целесообразности производство модели может быть налажено на заводе «БелДжи» в Беларуси.

Напомним, последней новинкой Geely на российском рынке стал компактный кроссовер Coolray, который появился у дилеров в марте этого года. Автомобиль представлен в четырех комплектациях – Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport – по цене от 1 млн 089 тыс. 999 рублей.

По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 3457 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Безусловным бестселлером Geely в России остается флагманский кроссовер Atlas.

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