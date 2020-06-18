Определены купе и кабриолеты, которые меньше теряют в цене | АВТОСТАТ

Определены купе и кабриолеты, которые меньше теряют в цене

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Определены купе и кабриолеты, которые меньше теряют в цене

Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» продолжают проводить исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value). На этот раз мы определили купе и кабриолеты, которые меньше теряют в цене.

Как показало исследование, среди таких автомобилей наилучшую остаточную стоимость имеет Audi A5. Так, показатель Residual value у этой модели по итогам 1 квартала 2020 года в среднем составляет 83,27%. То есть, через три года после покупки она теряет в цене лишь около 17%.

Владельцы купе BMW 4 Серии потеряют немного больше, поскольку его остаточная стоимость оказалась равна 81,57%. В тройку моделей-лидеров с наилучшим индексом Residual value в исследуемом нами сегменте также попал Mercedes-Benz S-Class, результат которого в 1 квартале составил 78,73%.

О том, какую остаточную стоимость имеют другие купе и кабриолеты, да и вообще любые автомобили, можно узнать здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили residual value модели-лидеры audi audi a5 bmw bmw 4 series mercedes-benz mercedes-benz s-class

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