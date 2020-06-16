Какие иномарки сегмента В имеют лучшую остаточную стоимость?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value) и определили иностранные модели сегмента В, которые меньше теряют в цене.

Как показало проведенное исследование, среди таких машин наилучшую остаточную стоимость по итогам 1 квартала 2020 года имеет Renault Sandero. Через три года после покупки (которая была совершена в 1 квартале 2017-го) показатель Residual value у данной модели в среднем составляет 87,51%. Это соответствует потере первоначальной цены не более 12,5%.

В тройку лидеров здесь также вошли Hyundai Solaris и KIA Rio, у которых индекс остаточной стоимости составил 85,72% и 84,54% соответственно.

А вот больше других в сегменте В (среди моделей, принявших участие в исследовании) теряет в цене Datsun on-DO. Как показывает исследование, индекс остаточной стоимости этого седана в возрасте трех лет равен 72,11%, т.е. потеря первоначальной цены составляет около 28%.

О том, какой показатель Residual value, имеют другие иномарки сегмента В (и не только), можно узнать здесь.