Toyota объявила об отзыве минивэнов Alphard в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 79 минивэнов Toyota Alphard, изготовленных в период с 16 октября 2019 года по 23 марта 2020 года. Причиной отзыва является несоответствующее программное обеспечение блока управления системой помощи при парковке, из-за которого во время отображения монитора с панорамным видом автомобиля могут отображаться предупреждения на английском языке. Это является несоблюдением российского законодательства в части ТР ТС «О безопасности колесных транспортных средств», сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления системой помощи при парковке. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это второй отзыв минивэнов Toyota Alphard с начала года. Так, в январе компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 118 минивэнов Toyota Alphard, реализованных с 31 октября 2019 года. Под действие программы мероприятий подпадали автомобили, оборудованные ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями). Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года минивэн бизнес-класса Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе с показателем 744 реализованных автомобиля (-20%).

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