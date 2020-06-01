BMW вновь отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 76 автомобилей BMW 5-й серии и 7-й серии, изготовленных в период с июля 2016 года по апрель 2017 года. Причиной отзыва является то, что газообразующий материал для газогенераторов правой, левой или обеих головных подушек безопасности, возможно, подвергся воздействию влаги во время изготовления газогенератора, сообщает пресс-служба Росстандарта. Влажный газообразующий материал может привести к тому, что при срабатывании надувной подушки безопасности возникает избыточное давление в газогенераторе, и так называемое запальное устройство может разорваться. Удерживающая способность головной подушки безопасности в таком случае снижается или полностью утрачивается. В результате отсоединившиеся части газогенератора могут создать риск получения травмы для пассажиров. На автомобилях будет выполнена замена правой, левой или обеих головных подушек безопасности (в зависимости от VIN-номера автомобиля). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в мае компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 61 автомобиля BMW 218i, изготовленного в период с февраля по март 2020 года. Причиной отзыва стало то, что при срабатывании, в случае аварии, надувной подушки безопасности водителя может произойти разрыв воздушной подушки. Как следствие, надувная подушка безопасности не обеспечит удерживающую способность. Кроме того, утечка горячего газа может привести к травмированию лица. На всех автомобилях должна быть выполнена замена надувной подушки безопасности водителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры BMW реализовали 10880 автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке. Самой продаваемой моделью BMW в России стал кроссовер Х5, который в январе-марте выбрали 2025 покупателей (+40%). Второе место занял вышедший год назад полноразмерный кроссовер BMW X7, чья реализация составила 1631 штуку. Замыкает тройку бестселлеров BMW на этот раз компактный кроссовер X3 с показателем 1510 автомобилей (-7%).

В течение первых трех месяцев года анонсирован выход на российский рынок новых версий популярных моделей. В линейке BMW X5 появилась стартовая комплектация xDrive25d Business. Для X5 и X6 стал доступен «мягкий» гибрид – xDrive40d, оснащенный 48-вольтовым стартер-генератором. Также начался прием заказов на BMW X7 M50i, BMW M5 SE, BMW M2 CS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».