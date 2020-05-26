Volvo представляет на российском рынке бренд Recharge

Компания Volvo Cars запускает на российском рынке новый бренд Recharge, который включает в себя электрифицированные версии моделей Volvo: автомобили с полностью электрическими силовыми установками, с силовыми установками по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid). В России в 2020 году Volvo Recharge будет представлен двумя моделями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. В 2021-2025 годах линейку ждет дальнейшее расширение, сообщает пресс-служба шведской марки. Для удобства клиентов, переходящих на новый бренд Recharge, компания Volvo Car Russia приняла решение об оснащении своих дилерских центров зарядными станциями для развития инфраструктуры электрифицированных автомобилей.

Флагманский внедорожник Volvo XC90 T8 Recharge предлагается в России в семиместном исполнении. Аналогичное предложение на данный момент отсутствует на рынке, поскольку обычно нижняя зона багажника моделей с такой силовой установкой занята аккумулятором. При этом внедорожник идет с системой электропрогрева салона и 4-зонным климат-контролем (отдельная зона для третьего ряда сидений). Стоимость Volvo XC90 T8 Recharge в России составляет 6 млн 268 тыс. рублей, Volvo XC60 T8 Recharge предлагается за 5 млн 559 тыс. рублей.

Все модели линейки Recharge для России оснащаются активными фарами, предпусковым (топливным) отопителем и электроприводом кондиционера. Украшением салона служит хрустальный джойстик АКП Orrefors. Внешне эти версии отличаются фирменными накладками Recharge.

Суммарная мощность силовой установки Twin Engine моделей XC90 и XC60 составляет 407 л.с.: 320 л.с. обеспечивает бензиновый двигатель Т6 с приводом на переднюю ось, а 87 л.с. – электродвигатель, тяга от которого передается на заднюю ось. Предусмотренные режимы позволяют подобрать водителю индивидуальный стиль управления автомобилем. В режиме Pure Electric (использование только электрической энергии) автомобили способны достигать скорости 135 км/ч. Запас энергии батареи и технологии рекуперации позволяют до 40% времени передвигаться в этом режиме. Режим Hybrid позволяет добиться расхода топлива у флагманского внедорожника Volvo XC90 T8 Recharge всего 2,5 л/100 км, а у премиального кроссовера Volvo XC60 T8 Recharge – 2,2 л/100 км.

Помимо режима Pure и режима Hybrid, в котором электроника автоматически определяет пропорции работы ДВС и электромотора, предусмотрены и другие, позволяющие использовать силовую установку наиболее эффективно с учетом пожеланий водителя. Режим Power Mode ориентирован на максимальную отдачу и наиболее динамичное движение. В режиме AWD во всем диапазоне скоростей реализуются возможности полного привода. Внедорожный режим Off-Road ориентирован на движение в наиболее тяжелых условиях и может быть активирован на скорости до 40 км/ч. В режиме Hold/Charge задействуется только двигатель внутреннего сгорания, который обеспечивает и движение со скоростью до 65 км/ч, и подзарядку тяговой аккумуляторной батареи. Режим Brake позволяет двигаться без использования педали тормоза: замедление происходит за счет рекуперации кинетической энергии в электрическую.

Модели бренда Recharge предлагают ряд инновационных решений и возможностей, обусловленных использованием гибридной силовой установки. Интеграция аккумуляторной батареи в туннель пола позволяет сохранить полезные объемы пассажирского салона и багажного отсека. При этом аккумулятор максимально защищен от повреждений (даже в случае ДТП), а автомобиль имеет более низкий центр тяжести, что положительно влияет на ходовые качества.

Батарея литий-ионных аккумуляторов состоит из 96 элементов (6 модулей по 16 шт.) и обеспечивает максимальный запас энергии 11,6 кВт/ч, а также рабочее напряжение 400В. От двигателя внутреннего сгорания батарея может быть подзаряжена до 80%. От внешнего источника автомобиль может быть заряжен двумя разными способами. От бытовой сети с напряжением 230В при силе тока 6А полная зарядка (MODE 2) осуществляется за 8 часов, а при 10А – за 4 часа. От специальной зарядной станции (MODE 3) возможна зарядка током силы 16А – в этом случае полная зарядка занимает 3 часа. В стандартное оснащение автомобиля входит зарядный кабель-коннектор для бытовой сети (230В, до 10А) длиной 7 м.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».