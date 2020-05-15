В России отзывают 1 автомобиль Lamborghini Aventador для замены ручек дверей

Под отзыв в нашей стране попал спорткар люксовой марки «Ламборгини». Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзывная компания распространяется на 1 автомобиль Lamborghini Aventador SVJ Coupe, изготовленный в 2020 году.

Причиной его отзыва являются внутренние ручки дверей, которые во время сборки могли быть некорректно установлены (это касается штифта троса). В процессе их эксплуатации механизм внутренней ручки может выйти из строя, а это грозит обернуться тем, что дверь не будет открываться изнутри и водитель или пассажир окажется запертым в автомобиле. В экстренной ситуации это может привести к снижению уровня безопасности.

Также отмечается, что данная неисправность не влияет на функциональности наружных ручек дверей, т.к. обеспечивается другим механизмом. Поэтому возможность открытия дверей спорткара снаружи сохраняется.

На автомобиле, подпадающем под отзыв, необходимо заменить внутренние ручки дверей. Официальные представители Lamborghini в РФ проинформирует владельца машины о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Они будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за четыре месяца 2020 года россияне купили 4 новых автомобиля Lamborghini Aventador. Это на 1 экземпляр меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

Быстро узнать его актуальную стоимость (и других моделей) на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».