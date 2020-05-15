46 автомобилей Jeep Compass попали под отзыв из-за стеклоочистителей

Компания FCA Rus объявляет об отзыве 46 автомобилей Jeep Compass. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с июня 2019 года по настоящее время.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называются стеклоочистители лобового стекла, которые могли быть изготовлены с неправильно сформированным шлицевым соединением в месте крепления к приводному валу. Это, в свою очередь, может повлечь срыв шлицов и привести к их ненадлежащей работе. В итоге все это грозит ухудшением видимости через лобовое стекло.

На этих автомобилях потребуется увеличить затяжку гайки крепления поводка щетки стеклоочистителя к его приводному валу. Дилеры Jeep проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Jeep за 4 месяца 2020 года реализовали 479 автомобилей – на 30% меньше, чем в январе – апреле прошлого года.

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