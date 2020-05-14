АВТОВАЗ запатентовал внедорожник Niva под брендом LADA

В базе Роспатента появилось одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» появилось новое имя – LADA. Также в документе указано другое место производства модели. Напомним, ранее СП «GM-АВТОВАЗ», выпускавшее Chevrolet Niva, ликвидировано, и теперь предприятие называется АО «ЛАДА Запад Тольятти».

Как пишет «Российская газета», еще один интересный пункт нового ОТТС – срок действия, который формально говорит о жизненном цикле модели: документ действителен с 14 мая 2020 года по 13 мая 2023 года. Прошлое одобрение типа транспортного средства было выписано «Ниве» до декабря 2022 года.

Напомним, предприятие «GM-АВТОВАЗ» было открыто в 2002 году, основной моделью является внедорожник Niva, который был разработан на АВТОВАЗе и в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 9 декабря 2019 года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании. В результате сделки совместное предприятие стало 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

В рамках соглашения в 2020 году внедорожник Niva будет интегрирован в модельный ряд LADA. Так, АВТОВАЗ с февраля 2020-го начал продажи внедорожников Niva в некоторых официальных дилерских центрах LADA. Таким образом, с 2020 года АВТОВАЗ будет параллельно выпускать сразу два внедорожника: и LADA Niva, и классическую LADA 4x4. В настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование LADA Niva. В 2020 году продолжается экспорт внедорожников Niva в пять стран СНГ: Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Согласно данным АЕБ, по итогам четырех месяцев 2020 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 4716 автомобилей. Стоимость внедорожника начинается от 686 тыс. рублей.