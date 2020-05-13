Changan в апреле увеличил продажи в России в 1,5 раза

Российские дилеры Changan в апреле реализовали 223 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с прошлым годом. За четыре месяца 2020 года продажи Changan выросли в 4,3 раза и составили 1468 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидером продаж в апреле в России стал новый кроссовер Changan CS75FL, который был официально представлен в феврале текущего года. Второе место по объему реализации занял компактный кроссовер CS35 Plus.

«Чтобы поддержать автовладельцев, в апреле были запущены специальные акции, такие как возможность продления ТО, совместная акция с банками-партнерами программы Changan Finance, благодаря которой у наших клиентов была возможность получить одобрение кредита на автомобиль онлайн и другие. Кроме того, был принят пакет мер для поддержки дилерской сети. Все это позволило нам укрепить позиции на рынке», – комментирует директор по продажам и развитию «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

В каких городах есть дилерские центры Changan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».