КАМАЗ возобновил работу после майских каникул

КАМАЗ сегодня возобновил производство автомобилей, приостановленное на период майских праздников с 1 по 11 мая. В текущем месяце предприятие будет работать в традиционном двухсменном режиме. За оставшиеся дни мая предстоит выпустить 2,5 тыс. грузовиков «КАМАЗ», суточный темп составляет 180 автомобилей, сообщает пресс-служба предприятия.

В новых условиях, связанных с распространением коронавируса, часть персонала работает дистанционно с возможностью доступа к серверу. Благодаря удаленному режиму работы люди меньше контактируют между собой, но при этом выполняют те же функции, что и находясь на рабочих местах.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам апреля 2020 года в России было зарегистрировано 1,8 тыс. грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 27,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате КАМАЗ сохраняет лидерство на российском рынке грузовиков с долей около 40%.

Как ранее заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, предприятие готово с августа 2020-го производить грузовики экологического уровня «Евро-6», несмотря на то, что в настоящий момент в России действуют экологические нормы, соответствующие уровню «Евро-5». По его словам, уже сегодня компания поставляет такую технику российского производства в европейские страны.