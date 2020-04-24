Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport стали гибридами

Компания Jaguar Land Rover открыла прием заказов на подзаряжаемые гибридные кроссоверы Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque с новой силовой установкой, работа над которой длилась четыре года. Оба паркетника имеют индекс P300e, обозначающий электрификацию и примерную пиковую мощность, пишет издание «Авторевю».

Силовая установка состоит из бензиновой турботройки 1.5 модульного семейства Ingenium (200 л.с., 280 Нм), которая работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin и вращает передние колеса, а также электромотора на задней оси (109 л.с., 260 Нм). Их совокупная отдача – 309 л.с. и 540 Нм. Кроссоверы оснащены одинаковыми тяговыми батареями емкостью 15 кВт/ч (блок расположен под задним диваном), а максимальная скорость на чистом электричестве – 135 км/ч.

Однако запас электрохода и динамические показатели у родственных моделей разные. Evoque в батарейном режиме с задним приводом сможет уехать чуть дальше: 66 км против 62 км у гибридного Discovery Sport. Да и в разгоне до 100 км/ч он оказался на 0,2 секунды быстрее: 6,4 с и 6,6 с соответственно. Паспортный расход топлива у «Эвока» тоже чуть ниже: 1,4 против 1,6 л/100 км.

Кроме того, гибридный Discovery Sport нельзя заказать с опционным третьим рядом сидений: расположенная под вторым рядом тяговая батарея и задний модуль с электромотором попросту не оставили места для ног задних пассажиров.

Стартовая цена гибридного кроссовера Range Rover Evoque P300e на британском рынке – 43850 фунтов стерлингов, а за аналогичный Land Rover Discovery Sport P300e – 45370 фунтов стерлингов. Заводы концерна Jaguar Land Rover пока не возобновили свою работу, однако поставки первых экземпляров европейским дилерам должны начаться в третьем квартале этого года. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в российском представительстве Jaguar Land Rover, в нашей стране данные версии представлены не будут.

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