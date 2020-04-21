ГАЗ перешел на сокращенный режим работы

Горьковский автозавод с 20 апреля перешел на сокращенный, четырехдневный режим работы. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», отметив, что необходимость введения дополнительных нерабочих дней даже после двухнедельного простоя в первой половине месяца является следствием глубокого падения спроса в секторе коммерческого транспорта.

«Многие индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса, которые составляют основу клиентской базы ГАЗа, лишились доходов, и резервов для инвестиций в транспорт на ближайшие месяцы у большинства таких заказчиков пока нет. В итоге объем заказов ГАЗа на апрель упал на 70% от среднемесячного уровня, на май-июнь – на 85-90%. Загрузка конвейеров и в принципе возможность работы Горьковского автозавода в мае и июне будет зависеть от наличия заказов из госсектора», – говорят в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Речь, в частности, идет о закупке коммерческих автомобилей и автобусов для нужд различных госучреждений и ведомств, госкомпаний. Также предлагается ускорить сроки запуска программы ежегодного пополнения парка автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, основные закупки которых в предыдущие годы проводились с конца третьего квартала.

Напомним, с 6 апреля на ГАЗе начало работать заготовительное производство завода, а с 13 апреля предприятие возобновило сборку автомобилей. При этом офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также предприятие ведет работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 10657 машины, что соответствует уровню прошлого года. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 5909 единиц (-0,5%).

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