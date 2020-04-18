Мировой авторынок в марте усилил падение до 38%

Мировой авторынок в марте снизился на 37,9% до 5 млн 539 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 17 млн 108 тыс. единиц (-23,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в марте вновь стал Китай с показателем 1 млн 327 тыс. машин, что на 45,6% ниже показателя годичной давности. В Америке было реализовано 983,2 тыс. автомобилей – на 38,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в марте составили 883,5 тыс. машин (-52,6%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 12,8% до 323,5 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в прошлом месяце показал рост благодаря повышенному спросу из-за девальвации рубля, однако в конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с введением мер по противодействию пандемии коронавируса.

В Южной Америке местные дилеры продали 172,5 тыс. автомобилей, что на 27,4% меньше по сравнению мартом прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (574,7 тыс. шт., -8,9%), Корею (169,1 тыс. шт., +9,9%) и Канаду (98,4 тыс. шт., -46,1%).

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